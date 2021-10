Ravintolat joutuivat kovan kritiikin kohteeksi koronapassin myötä – "Aika ala-arvoista kaiken kaikkiaan"

Vaikka moni kansalainen on ottanut passin ilolla vastaan, on joukossa myös negatiivisia palautteita.

– Pääosa palautteesta on ollut ihan positiivista, mutta sitten aika äänekäs pieni joukko on ollut epätyytyväinen tiettyihin asioihin, kertoo Night People Groupin toimitusjohtaja Antti Raunio MTV Uutiset Liven haastattelussa.

Liiketoiminta rajoitettuna 19 kuukauden ajan

– Valtion valta on määrännyt meidät käyttämään passia, jotta voimme harjoittaa liiketoimintaamme, joka on ollut 19 kuukautta rajoitettuna.

– Osoite on ainakin ihan täysin väärä. Tässä oikea osoite on STM, valtioneuvosto ja viime kädessä eduskunta, joka on tästä asiasta päättänyt.

Henkilökunnalle ikäviä kommentteja

Palautteita on sadellut enimmäkseen sosiaalisessa mediassa, mutta Raunion mukaan yksittäisiä epäasiallisia kommentteja on kuultu myös kasvotusten.

– Se on surkea tilanne meidän henkilökohtaa kohtaan. Heidän toimeentulo on ollut 19 kuukautta heikentyneenä ja osa on ollut koko ajan lomautettuna. Nyt kun he pääsevät töihin, niin muutamat hassut ihmiset antaa tällaista palautetta.