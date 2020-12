QAnon sai tuulta purjeisiinsa Trumpin häviöstä – liikkeellä on nyt "kaikkein kovin touhu meneillään", mutta Suomessa sen jatkosuunnitelmat ovat epäselviä

Liike on Pyrhösen mukaan saanut lisää tuulta purjeisiinsa Donald Trumpin häviöstä Yhdysvaltain presidentinvaaleissa.

– Liikkeen jäsenet näkevät, että juuri nyt on "taisto päällä" ja niin sanotut ratkaisun hetket. Jos haluaa siis asettaa kysymyksen siitä, miten Trumpin häviö vaikutti, kannattaa kysyä asiaa, kun Yhdysvalloissa uusi presidentti on astunut virkaansa.

QAnon-verkosto on saanut erityisen paljon huomiota vuoden 2020 aikana. Se sai alkunsa kuvanjako- ja keskustelusivusto 4chanilta lokakuussa 2017. Tuolloin nimimerkki "Q" alkoi julkaista viestejä, joiden liikkeen kannattajat uskovat antavan vihjeitä suuresta suunnitelmasta ja tulevista tapahtumista.

Salaliittoteoriassa on lyhykäisyydessään kyse siitä, että maailman uskotaan olevan korruptoituneen, satanistisen valtaeliitin hallussa. Liikkeen uskomuksen mukaan valtaeliitti harjoittaa pedofiliaa suuressa mittakaavassa ja rituaalimurhaa lapsia.

Pelastajan roolissa liikkeessä on Yhdysvaltain väistyvä presidentti Trump. Uskomuksen mukaan hän johtaa hyvän joukot pahaa vastaan ja tulee pidättämään joukoittain niin sanotun valtaeliitin jäseniä, kuten Yhdysvaltain demokraattipoliitikkoja.

Yhtenä tärkeänä hetkenä pidätysaallossa tunnuttiin pitävän etenkin Trumpin toivottua vaalivoittoa marraskuussa 2020. Vaikka vaalivoittoa ja pidätysaaltoa ei tullut, liike ei kuitenkaan ole kuihtunut. Pikemminkin liike on saanut lisää vahvistusta salaliittoteorioista, joita Trump on itse jakanut.

Hän on muun muassa väittänyt, että presidentinvaalit olisivat olleet vilpilliset, vaikka vaaliviranomaisten tai vaalitarkkailijoiden mukaan mitään todisteita vilpistä ei ole. Trump on myös hävinnyt lähes kaikki oikeusjutut asiasta.

– Näyttää siltä, että ennen kuin liekki alkaa himmetä, se kirkastuu. Nyt liikkeellä on kaikkein kovin touhu meneillään. Siksi on vaikea sanoa, mitä tapahtuu ensi vuoden ulkopuolella. Tapahtumat etenevät jonkinlaisella viiveellä, mutta nyt ei ole käsillä, että QAnon olisi romahtamassa, arvioi Pyrhönen.

Suomen QAnonin suunnitelma epäselvä

Liikkeellä on myös Suomessa seuraajia, mutta liike on pysynyt yhä samoissa mittaluokissa kuin loppukesästä ja alkusyksystä, jolloin se nousi laajempaan julkiseen keskusteluun täälläkin. Liikkeellä on Suomessa arviolta tuhansia seuraajia, jotka uskovat ainakin osaan sen opetuksista. Aktiiveihin kuuluu kuitenkin vain joitain kymmeniä ihmisiä.

Liikkeen jatkosuunnitelmista Suomessa ei ole vielä paljoakaan tietoa.

– On hyvin epäselvää, mikä on Suomen QAnonin lyhyen tähtäimen suunnitelma, ja millaisia linjanvetoja tullaan tekemään. Presidentinvaalien ratkaisu ja sen jälkipyykki tulevat näyttelemään aika isoa roolia. Nyt liittyy epävarmuuksia siihen, mitä lähdetään ajamaan, Pyrhönen sanoo.

Mukana väkivaltaistakin retoriikkaa

Liikkeen tavoitteet ovat yhä löyhät. Yhdysvalloissa liikkeen kannattajat ovat kuitenkin käyttäneet paikoitellen väkivaltaistakin retoriikkaa – kuten sitä, että kansalaisten tulisi aseellisesti puolustaa itseään vaalitulosta vastaan.

– Tämä retoriikka, jossa korruptoitunut eliitti ajaa omia etujaan ja kansalaisten tulee puolustaa oikeuksiaan asein, on ollut kuitenkin aika pitkäaikaista Yhdysvalloissa jo ennen QAnonia, Pyrhönen sanoo.

Suomessakin liikkeen retoriikka on osin väkivaltaista, mutta ei samassa mittakaavassa.

– Suomessa herraviha on totta kai läsnä, mutta se ei ole saanut sellaista sävyä, että mentäisiin asein puolustamaan omia oikeuksia.

Kuitenkin myös Suomessa on ilmennyt väkivaltaista puhetapaa.

– Käytetään esimerkiksi sellaista retoriikkaa, että meillä on joukossamme pettureita ja maanpettureita, jotka tulisi laittaa tyrmään. Tai väitetään, että Suomi myytäisiin EU:lle. QAnon on yksi kanava tämän puheen esittämiselle, hän sanoo.

Ihmisiä ei tule leimata liian helposti

Kirjava liike on houkutellut riveihinsä myös muun muassa vaihtoehtoihmisiä ja joogan harjoittajia, jotka ovat jakaneet koronapandemian olemassaolon kieltävää sisältöä. Mukana on ollut myös flirttailua rokotevastaisuuden kanssa, kun keskustelu koronarokotteesta on noussut vahvasti pinnalle rokotteiden alkaessa viimein valmistua.

Niin sanotuille rokotekriittisille QAnon voikin olla niin sanotusti hyvä resurssi, vaikka nämä eivät varsinaisesti kuuluisi liikkeen piiriin.

– He eivät välttämättä ole erityisesti QAnonissa, vaan kaivavat, mitä kaikkea tietoa asiasta on mahdollista löytää. Ja huomattava osa helpoiten löydettävästä rokotevastaisesta materiaalista on QAnonin jalostamaa, Pyrhönen toteaa.

Myös liikkeen Suomen ryhmissä Facebookissa on keskitytty ajamaan muun muassa erilaista rokotekriittistä agendaa ja lietsomaan yleistä epäluuloa päättäjiä kohtaan.

Pyrhönen kuitenkin varoisi leimaamasta ihmisiä liian nopeasti QAnonin kannattajiksi. Esimerkkinä ilmiöstä hän nostaa ryhmät, joissa ihmiset etsivät harrastus- ja hupimielessä internetistä erilaisia huonosti perusteltuja vaihtoehtoväitteitä, joilla on yhtenäisyyksiä QAnonin kanssa.

– Nyt jos joltakulta tulee poskettomia vaihtoehtoväitteitä vaikka sosiaalisessa mediassa, ihmiset saattavat miettiä, onko tämä nyt QAnonilta peräisin. He saattavat syyttää esimerkiksi rokotekriittisiä ihmisiä liikkeen kannattajaksi. Se voi olla totta tai sitten ei, mutta ketään ei auta eroamaan QAnonista se, jos on niputettu vihollisleiriin, hän sanoo.

Pyrhösestä tällaisella polarisoivalla kehityskululla voi olla paljon pidemmälle kantavia yhteiskunnallisia seurauksia kuin QAnon-väittämillä sinällään.

"Salaliittoteoriasta tullut itseään suurempi asia"

Miten QAnonin kaltaisia ryhmiä voisi sitten torjua ilman, että annetaan liikkeelle liian isoa painoarvoa?

– Ehkä hyvä yleisohje voisi olla, että ihmiset osallistuisivat rohkeammin poliittiseen keskusteluun tosielämässä, eivätkä niinkään tuottaisi lämpöä ja valitsisi puoliaan netissä, Pyrhönen vastaa.

Korona-aika onkin lietsonut QAnonin kasvua omalta osaltaan. Ilmiötä on vahvistanut epävarma ja uusi tilanne sekä se, että ihmiset hakevat kohtaamisia entistä enemmän netistä muun sosiaalisen kanssakäymisen ollessa katkolla.