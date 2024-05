Putinin uusi puolustusministeri on "häikäilemätön ja paljon kovapäisempi" kuin Shoigu – nimesi nyt kaksi päätavoitettaan

Venäjän uusi puolustusministeri ja presidentti Vladimir Putinin pitkäaikainen luotettu Andrei Belousov on "paljon kovapäisempi kaveri" kuin entinen puolustusministeri, nykyinen turvallisuusneuvoston sihteeri Sergei Shoigu .

Laaksosen mukaan vahvasta taloustaustasta puolustusministeriksi nouseva Belousov on yhdysvaltalaistermein laskettavissa "haukaksi".

– Hän kannattaa vahvaa valtiota ja on otteissaan häikäilemätön. Paljon arvosteltu Shoigu on ollut huomattavan paljon pehmeämpi. Tässä suhteessa he ovat hyvin erilaisia, Laaksonen sanoo.