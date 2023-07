Tutkija: "Kertshinsalmen silta on Ukrainalle hyvin tärkeä kohde, ehkä jopa ykköskohde"

Kertshinsalmen silta on edelleen äärimmäisen tärkeä kohde Ukrainalle sen Venäjää vastaan käymässä sodassa, sanoo Ukrainan sodan tilannekuvaa tiivisti kommentoinut sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö.

Tämän hetken tilanteen ja viime syksyn asetelman eroksi Käihkö nimeää sen, että nyt Ukrainalla on pitkän kantaman ohjuksia. Iskuja kyetään tekemään etäämpää sillasta kuin aiemmin.

Korjaustyön kestoa vaikea arvioida

Punnittaessa Venäjän sodankäynnin logistiikan nyt kärsimien vaurioiden vakavuutta, on Käihkön mukaan syytä ottaa huomioon muut kuljetuskeinot.

– Venäjällä on käytettävissä seudulla myös lossi- ja laivaliikennettä sekä lentoliikennettä. Toisaalta on tosiasia, että rautatie on nopein ja tehokkain tapa hoitaa kuljetuksia, kun puhutaan esimerkiksi ammuksista tai panssarivaunuista.