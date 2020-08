Tutkija kannattaa mielipiteitä jakavaa oppivelvollisuusiän nostoa: "Auttaisi nuoria työllistymään ja pärjäämään työmarkkinoilla paremmin"

Kiista oppivelvollisuusiän nostamisesta on luonut tilanteen, jossa taloustieteilijät ja poliittinen vasemmisto ovat löytäneet toisensa. Sen sijaan elinkeinoelämä ja poliittinen oikeisto vastustavat monen ekonomistin tukemaa lakimuutosta.

Oppositiosta varsinkin kokoomus on jatkanut esityksen kritisointia myös kesällä. Puolueen eduskuntaryhmä osallistui lakiesityksen lausuntokierrokselle alkukesän aikana.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) tutkija Hanna Virtanen on asettunut puolustamaan uudistusta. Virtanen on aiemmin osallistunut asiaa käsittelevän taustaraportin laatimiseen Talouspolitiikan arviointineuvostolle.

Se on Virtasen mukaan ainoa asiaa käsittelevä suomalaisarvio, jossa on laskettu kustannusten ohella hyötyjä.

"Nosto auttaisi muutenkin pärjäämään elämässä"

Raporttia varten muun muassa käytiin läpi kansainvälistä tutkimusnäyttöä oppivelvollisuusiän nostamisen vaikutuksista. Ikäraja on Virtasen mukaan nostettu kahdeksaantoista esimerkiksi Belgiassa, Hollannissa, Englannissa, Itävallassa sekä useissa Australian ja Yhdysvaltojen osavaltioissa.

– Tutkimusnäyttöä on myös siitä, että oppivelvollisuusiän nosto auttaisi muutenkin pärjäämään paremmin elämässä. Se muun muassa vähentäisi rikoksenteon todennäköisyyttä.

Kustannuksista kiistaa – tutkija seisoo silti uudistuksen takana

Virtasen ohella Etla tutkimuslaitoksena on ottanut kantaa oppivelvollisuusiän nostamisen puolesta, ja ehdotus on löytänyt tukea myös muilta taloustieteilijöiltä.

Kuntaliitto on arvioinut kustannuksiksi 150 miljoonaa euroa. Etlan Hanna Virtanen kertoo kannattavansa uudistusta, vaikka se ei pysyisi ennakoidussa budjetissa.

– On todella kallis vaihtoehto, ettemme sitä tekisi. Syntyvät kustannukset menetetyistä työntekijöistä, rikollisuudesta ja alentuneesta terveydestä tulevat vielä paljon kalliimmaksi.

Oppitarvikkeet ja uusia koulukyytejä kuntien vastuulle

Esityksen arvostelijat ovat ehdottaneet tilalle tarkemmin kohdennettuja toimia peruskouluihin tai toiselle asteelle. Erityisesti kokoomus on peräänkuuluttanut tuen kohdistamista heikoimmin pärjääville ja opinto-ohjaukseen.

Esitys eduskuntaan lokakuun alussa

Hallituksen on tarkoitus antaa lakiesitys eduskunnalle lokakuun alussa. Hallitusneuvos Piritta Sirviö opetus- ja kulttuuriministeriöstä kertoo, että yhteenveto lausuntokierroksesta on valmistumassa ensi viikon aikana.

Lakimuutoksen on tarkoitus astua voimaan syksyllä 2021, eli se koskisi ensi keväänä peruskoulunsa päättäviä nuoria. Lausuntokierroksella moni vaati uudistukselle lykkäystä. Esimerkiksi OAJ siirtäisi sen vuotta myöhemmäksi.

– Virkamiessäädösvalmistelun näkökulmasta lainsäädäntö on tietysti haastavaa, mutta se on varsin valmis, kun se on jo lausuntokuntoon saatu. Lakitekniset ongelmat eivät viivästytä sitä.