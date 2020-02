Hallitus aikoo pidentää oppivelvollisuutta 18 vuoteen: Auttaisi tutkijan mukaan etenkin "tyhmiä valintoja" tekeviä nuoria – mutta riittävätkö veroeurot kaikkien pudokkaiden pelastamiseen?

Nykyinen hallitus on toteuttamassa uudistusta, jota etenkin kokoomuslaiset kansanedustajat ovat arvostelleet. Keskustelu on hankkeen edetessä kipakoitunut entisestään.

Hallituksen esityksen oppivelvollisuusiän nostamisesta 18 vuoteen on kerrottu tulevan eduskunnan käsiteltäväksi vielä tänä vuonna. Vuonna 2005 syntyneiden on tarkoitus olla ensimmäinen ikäluokka, jota uudistus koskee.

"Se voisi olla hyvinkin ratkaiseva asia"

Oppivelvollisuus ei auttaisi kaikkia

Sinänsä Virtasen tilannearvio on pulmatapausten osalta lohduton: osalla nuorista on niin pahasti kasautuneita ongelmia koulunkäynnissä ja elämänhallinnassa, että pelkkä oppivelvollisuuden pidentäminen ei välttämättä juuri auttaisi.

– Meillä on paljon nuoria, jotka tekevät päätöksiä sen perusteella, mikä on tänään tai huomenna mukavaa, eivätkä painota niinkään sitä, mikä on pitkällä aikavälillä hyödyllistä. Se on kirjava joukko, mutta kyllä nuorena voi tehdä kaikennäköisiä tyhmiäkin valintoja.