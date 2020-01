Saadaanko oppivelvollisuusiän nosto maaliin määräaikaan mennessä? Uudistuksen tiellä vielä monta mutkaa: "Kysymyksiä on tullut lisää"

Uudistusta valmistelevan seurantaryhmän jäsenet sanovat, että uudistuksen voimaantuloaikataulu on tiukka. Osa arvioi, että ainakin jonkinlainen siirtymäaika tarvittaisiin.

Nykyistä laajemman oppivelvollisuuden on tarkoitus tulla voimaan ensi vuonna. Hallituksen luonnoksen on tarkoitus lähteä lausuntokierrokselle keväällä, ja eduskuntaan sen on tarkoitus tulla syksyllä.