Tutkija kaasuputkivaurion mahdollisesta Kiina-kytköksestä: "Herättää paljon uusia kysymyksiä"

Keskusrikospoliisi (KRP) kertoi perjantaina, että tutkinnan painopisteenä on nyt kiinalaisen konttialuksen Newnew Polar Bearin mahdollisen osallisuuden selvittäminen Balticconnector-kaasuputken vaurioitumiseen. Aluksen liikkeet sopivat KRP:n mukaan yhteen kaasuputkivaurion syntyajan ja -paikan kanssa.

– Mitkä ne Kiinan motiivit tässä sitten olisivat valtiollisena toimijana, tai mitkä jonkin kiinalaisen yrityksen motiivit olisivat, jos tämä on tahallinen teko? Käihkö pohtii.

Ei sulkisi vielä pois mitään

Käihkön mukaan tosiasia on, että tapauksesta tiedetään julkisuudessa lopulta vain vähän. Hänen mukaansa julkisuudessa olleiden tietojen perusteella ei pysty sanomaan, onko kaasuputken vaurioitumisessa ollut kyse tahallisesta teosta vai vahingosta.

Käihkön mukaan yksi ongelma on, että jos kyse on sabotaasista, se voi olla suunniteltu tehtäväksi siten, että syyllisyyttä on vaikea saada selville suoraan.