Tutkija: Israelin iskut Unifil-joukkoihin eivät ole sattumaa

Israel on viime päivien aikana kohdistanut iskujaan Unifilin eli YK:n Libanonin rauhanturvaoperaation joukkojen asemapaikkoihin. Ainakin viisi rauhanturvaajaa on haavoittunut Israelin tulituksessa.

Unifil on syyttänyt Israelia asemiensa tahallisesta ampumisesta.

"Israel provosoi"

Dahlgren näkee, että kyseessä on Israelin pelottelu, jotta se saisi vaikeutettua rauhanturvaajien raportointia Libanonin eteläosien tapahtumista.

Pelkona uusi miehitys

Dahlgrenin mukaan Israelin taktiikka on nyt eri kuin Libanonin ja Israelin sodassa vuonna 2006, jolloin Israel alkajaisiksi tuhosi Beirutin lentokentän.

Tällä kertaa lentokenttä on edelleen toiminnassa, ja sen kautta Libanonista pystyvät poistumaan kaikki, joilla on siihen mahdollisuus.

Dahlgrenin mukaan Israelin motivaatio YK-joukkojen savustamiseksi pois maasta on se, että Libanonin väestöryhmien välille saataisiin luotua eripuraa.

Pelkona on, että maan ollessa sekasorrossa Israel voisi miehittää osan Libanonista uudelleen.

– Yllytetään ikään kuin sisällissotaan, josta Libanonissa on rankka kokemus 1970–1980-luvuilta, minkä seurauksena Israel silloin miehitti osan Libanonia, Dahlgren sanoo.

"Täyttää sotarikosten tunnusmerkit"

Dahlgrenin mukaan Israelin asevoimat on käynyt sotaan täysin ylimitoitetuilla sotilaallisilla keinoilla sekä Gazassa että Libanonissa näyttääkseen pystyvänsä suojelemaan maataan. Israel on väittänyt kohdistavansa iskunsa Hamasin ja Hizbollahin taistelijoihin, mutta tuhannet siviilit ovat kuolleet iskuissa.

– Nämä iskut kaupungeissa ovat sellaisia, joissa Israelin tiedustelu on selvittänyt, että joku heidän tappolistallaan oleva on tietyssä rakennuksessa. Ja sen takia se koko rakennus, oli se sitten 7- tai 10-kerroksinen, laitetaan maan tasalle tämän yhden ihmisen takia, sanoo Dahlgren.

Libanonissa on Dahlgrenin mukaan jo nähtävissä, että nekin ihmiset jotka vastustavat Hizbollahia, ovat kääntyneet vahvasti Israelia vastaan. Hizbollahin kannattajat taas toivoisivat vielä järeämpiä toimia Israelia vastaan.

Pakolaisia tulossa Eurooppaan?

Libanonissa oli jo ennen tätä sotaa miljoona pakolaista Syyriasta. Israelin tuoreet iskut ovat aiheuttaneet sen, että noin 1,5 miljoonaa ihmistä on nyt Libanonin sisäisinä pakolaisina. Dahlgrenin mukaan on jo merkkejä, että ihmiset ovat pakenemassa Eurooppaan.

– Libanonista on mahdollisesti tulossa satatuhatmäärin pakolaisia Eurooppaan. Se on asia, joka huolestuttaa Euroopan unionia. Pakolaiskysymys on nyt hyvin ajankohtainen, sanoo Dahlgren.