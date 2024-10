Israel sanoo jatkavansa toimia sen eteen, ettei rauhanturvaajille aiheutuisi vahinkoa

Israelin puolustusministeri Yoav Gallant on vakuuttanut yhdysvaltalaiselle virkaveljelleen Lloyd Austinille Israelin jatkavan toimenpiteitä, jotta Etelä-Libanoniin sijoitetuille YK:n rauhanturvaajille ei aiheutuisi vahinkoa. Ministerien keskustelusta kertoo Israelin puolustusministeriö.



Ainakin viisi rauhanturvaajaa on haavoittunut Israelin tulituksessa. YK:n rauhanturvaoperaatio Unifil on syyttänyt asemiensa tahallisesta ampumisesta Israelin asevoimia.