Asiantuntija Hizbollahin kostoiskusta: Täysimittainen sota mahdollinen

Libanonissa toimiva Hizbollah on kertonut laukaisseensa tänään yli 320 rakettia Israeliin kostona äärijärjestön korkea-arvoisen komentajan Fuad Shukrin surmasta. Israel puolestaan on iskenyt Etelä-Libanoniin ja sanonut tuhonneensa tuhansia Hizbollahin raketinheittimiä.

Hizbollahin voimat vahvistuneet

Hizbollah on ilmoittanut lopettaneensa kostoiskujen ensimmäisen vaiheen. Tämän taustalla on Dahlgrenin mukaan se, että äärijärjestö ei halua tilanteen eskaloituvan täysimittaiseksi sodaksi. Myös Israel on kertonut, ettei se halua sodan laajenemista.

– Sillä (Hizbollahilla) on mahdollisuus tehdä ratkaisevia iskuja Israeliin. Se on vihjannut, että sillä on tarkat Haifan sataman strategiset tiedot. Se on merkittävä sotilaallinen uhka Israelille.