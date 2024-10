Miksi Israel on alkanut tulittaa rauhanturvaajia? Tutkija: Lähi-idän tilanne kärjistyy entisestään lähiviikkoina

YK:n turvallisuusneuvosto on ilmaissut vakavan huolensa Libanonissa toimivien rauhanturvaajien joutumisesta tulituksen kohteeksi. Viime päivinä ainakin viisi YK:n rauhanturvaajaa on haavoittunut Israelin hyökkäyksissä. Turvallisuusneuvosto muistutti lausunnossaan, että rauhanturvaajat tai YK:n käyttämät tilat eivät saa koskaan olla hyökkäysten kohteina.

Yhdysvaltain vaalit vaikuttavat päätöksiin

– Tähän tavoitteeseen, eli rakettitulen lopettamiseen päästäisiin myös diplomaattisin keinoin eteenpäin, mutta Israel on nyt sitten valinnut tämän tien, että aloittivat maahyökkäyksen, ja ilmaiskuja on tehty eri puolilla maata.

Dahlgrenin mukaan mielenkiintoinen piirre näissä on, että aikaisemmin olemme tienneet, missä Hizbollah pesii ja missä heidän johtajansa asuu. On ollut tiettyjä alueita, joita olemme osanneet välttää. Nyt iskuja on ollut ympäri kaupunkia, johtuen siitä, että Israel on kaivanut esiin vanhan tappolistansa, jossa on ollut Hama- ja Hizbollah-johtajia, mutta myös vasemmistolaisia Palestiinan johtajia, jotka ovat ehkä 80-luvulla syyllistyneet johonkin Israelin luokittelemaan terroristiseen tekoon.