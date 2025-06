Turkin Erdogan toivoo Israelin ja Iranin välisen aselevon olevan pysyvä

Israelin pääministeri Netanjahu sanoi tiistai-iltana Israelin saavuttaneen historiallisen voiton Iranista.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa tavannut Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan toivoo Israelin ja Iranin välisen aselevon olevan pysyvä. Asiasta kertoi Erdoganin kanslia kaksikon tapaamisen jälkeen.

Kanslian lausunnon mukaan Erdogan ilmaisi Trumpille tyytyväisyytensä Israelin ja Iranin välille solmitusta aselevosta.

Erdogan on aiemmin kritisoinut Israelia sen tekemistä iskuista Iraniin.

Trump ja Erdogan tapasivat tiistai-iltana Hollannissa sotilasliitto Naton huippukokouksen yhteydessä.

Yhdysvaltalaispresidentti ilmoitti tiistaiaamuna Iranin ja Israelin välisen aselevon astuneen voimaan. Hän kehotti osapuolia noudattamaan aselepoa.

Osapuolet julistivat sotatoimien päättyneen

Iranin presidentti Masoud Pezeshkian sanoi tiistai-iltana viestissään kansalaisille, että 12 päivää kestäneet sotatoimet Israelia vastaan olivat päättyneet. Pezeshkianin viestin välitti Iranin valtiollinen uutistoimisto IRNA.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu puolestaan sanoi tiistai-iltana Israelin saavuttaneen historiallisen voiton Irania vastaan.

Televisioidussa puheessaan Netanjahu sanoi, että Iranin kaikki mahdolliset yritykset rakentaa ydinohjelmaansa uudelleen tullaan murskaamaan samalla päättäväisyydellä ja voimalla. Hän sanoi, ettei Iran ei tule koskaan saamaan ydinasetta.

Presidentti Pezeshkian sanoi kuitenkin, että Iranilla olisi laillinen oikeus jatkaa ydinvoiman käyttöä rauhanomaisiin käyttötarkoituksiin ja ettei se koskaan aikonut rakentaa ydinasetta. Hän pyysi Arabiemiraattien presidenttiä välittämään tämän viestin Yhdysvalloille. Lisäksi Iran ilmoitti olevansa valmis palaamaan neuvotteluihin Yhdysvaltojen kanssa ydinohjelmastaan.

Pezeshkian sanoi sodan syynä olleen "Israelin seikkailunhalu ja provokaatio". Sunnuntaina myös Yhdysvallat osallistui Israelin sotatoimiin pommittamalla Iranin tärkeimpiä ydinkohteita.

Iranin ilmatila suljettuna iltapäivään asti

Sekä Israel että Iran syyttivät aiemmin toisiaan tiistaiaamuna alkaneen aselevon rikkomisesta.

Ennen aselevon alkamista Israelin isku tappoi ainakin 16 ihmistä Pohjois-Iranissa, kertoivat viranomaiset iranilaiselle uutistoimisto ISNA:lle. Isku osui Kaspianmeren rannalla Gilanin maakunnassa sijaitsevalle asuinalueelle. Aiemmin iskussa kerrottiin kuolleen yhdeksän ihmistä.

Iranin ilmatila pysyy suljettuna keskiviikkoon asti aselevosta huolimatta, kertoo maan liikenneministeriön edustaja iranilaisen uutistoimisto Mehrin mukaan. Ilmatilan on määrä pysyä suljettuna iltapäivään asti.

Israelin liikenneministeri Miri Regev sanoi tiistaina, että maa on lisännyt lentojen määrää ja tavoitteena on avata ilmatila lopulta kokonaan. Asiasta uutisoi ainakin Times of Israel -lehti.

Israelin ja Iranin välinen ilmasota jatkui päivittäin siitä asti, kun Israel iski Iraniin 13. kesäkuuta. Israel on syyttänyt arkkivihollisensa Iranin olevan kehittämässä ydinasetta, minkä Iran kiistää.