Tutankhamonin haudan entisöinti on valmistunut – oliko hauta edes faaraolle tarkoitettu?

Egyptiläisen kuninkaan Tutankhamonin hauta on ollut kuuluisa turistinähtävyys siitä lähtien kun se löydettiin vuonna 1922. Turistien suosio alkoi näkyä myös hautakammion kunnossa. Nyt yhdeksän vuotta kestänyt entisöintiprojekti on saatu vihdoin päätökseen, kertoo CNN. Matkan varrella haudasta on tehty myös uusia havaintoja.