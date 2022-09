Egypti haluaa kolme mittaamattoman arvokasta muinaisaarretta takaisin Euroopasta

Paine aarteiden palauttamisesta on nyt kasvamassa, sillä Egypti on marraskuussa avaamassa maailman suurimman arkeologisen museon Gizan pyramidin juurelle.

Lontoon British Museumissa on vuodesta 1802 säilytetty Rosettan kiveä, joka on peräisin vuodelta 196 ennen ajanlaskun alkua. Basalttipaaden kaiverrukset auttoivat ranskalaista kielitieteilijää Jean-Francois Champollionia tulkitsemaan muinaisia egyptiläisiä hieroglyfejä.

Kivi löydettiin vuonna 1799, kun Napoleon Bonaparten ranskalaisjoukot korjasivat linnaketta lähellä Rashidin satamakaupunkia. Kiveen on kaiverrettu sama teksti hieroglyfeillä, demoottisella kirjoituksella sekä kreikaksi.

Nefertiti saisi tulla kotiin Berliinistä ja tähtikartta Pariisista

Kuningatar Nefertitin rintakuva on peräisin noin vuodelta 1340 ennen ajanlaskun alkua. Se päätyi epämääräisissä olosuhteissa Saksaan sen jälkeen kun preussilaisen arkeologi Ludwig Borchardtin johtama arkeologiryhmä löysi sen Amarnassa vuonna 1912.

Rintakuva on sijoitettu Berliinin Neues Museumiin. Egypti alkoi vaatia sen palauttamista jo 1930-luvulla, mutta Saksa on torjunut kaikki pyynnöt.

Hawassin mukaan on selvää, että rintakuva vietiin Egyptistä laittomasti. Saksa on katsonut, että sillä on oikeus rintakuvaan vanhan sopimuksen mukaan, jonka perusteella arkeologisten kaivausten rahoittajamailla oli oikeus pitää puolet löydöistä.