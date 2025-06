Tuskan portit aukeavat tuulesta huolimatta – ukkosrintama lähestyy Suviseuroja

Sää aiheuttaa lisävaivaa tänä viikonloppuna Tuska-festivaaleilla ja Suviseuroissa.

Tuska-festivaalia juhlitaan Helsingin Suvilahdessa tänä viikonloppuna 27.–29. kesäkuuta.

Tapahtuma kertoo nettisivuillaan ja Facebookissa, että portit aukeavat sunnuntaina normaalisti kello 14, vaikka Helsingin alueella on luvassa paikoin navakkaa, puuskittaista tuulta.

Meteorologien ja asiantuntijoiden konsultoinnin avulla festivaali on tehnyt päätöksen, että porttien avaaminen on turvallista suunnitelmien mukaisesti.

Tuska on varautunut koviin tuulenpuuskiin poistamalla festivaalialueelta tuulelle alttiita elementtejä ja rakenteita, kuten lavojen sivu-screenejä ja aitakankaita, somisteita ja lisäämällä painoja ja tukia.

– Lavojen sivu-screeneja palautetaan käyttöön mahdollisuuksien mukaan päivän aikana. Tilannetta tarkkaillaan jatkuvasti, joten seuraa Tuskan kanavia mahdollisten muutosten varalta, kerrotaan festivaalin tiedotteessa.

Lähestyvä ukkosrintama aiheuttaa toimenpiteitä Suviseuroissa

Myös Lopen Räyskälässä järjestettävissä Suviseuroissa on varauduttu alueelle ennustetun ukkosrintaman ja sen myötä kuurosateiden ja kovan, puuskittaisen tuulen vaikutuksiin, kertoi STT:lle Markku Kamula Suviseuroja järjestävästä Suomen rauhanyhdistyksen keskusyhdistyksestä.

– Seurojen ohjelmaa pystytään toistaiseksi jatkamaan normaalisti. Olemme vahvistaneet rakenteita, ja esimerkiksi kevytrakenteiset katokset ja markiisit on määrätty purettaviksi. Samoin asfalttialueella olevat etuteltat on määrätty purettavaksi. Turvallisuutta on lisätty, ohjelma jatkuu ja väki on rauhallista, Kamula sanoi.

Suviseuroissa on ollut tänä vuonna poikkeuksellisen paljon kävijöitä.Suviseurat / Kuvapalvelu

Seurojen tiedotteen mukaan myös tuuliesteillä, joita tuodaan mahdollisesti vaarassa olevien rakenteiden suojaksi.

Niin ikään ruokahuolto on varmistettu. Raivauskalusto ja -henkilöstö ovat valmiudessa puiden kaatumisriskin varalta,ja tiivis yhteistyö viranomaisten kanssa jatkuu.

Tiedotteen mukaan tämän vuoden Suviseurojen kävijämäärä on ylittynyt huomattavasti ennakoidusta, sillä paikalla oli lauantaina 94 000 seuravierasta.

Viime vuonna yksi ihminen kuoli Suviseuroissa jäätyään myrskyssä katkenneen maston alle.

Suviseurat päättyvät maanantaina 30.6. iltapäivällä.