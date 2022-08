Suuri festivaaliteltta romahti Uudessakaupungissa – "Ei tiedetty yhtään, jatkuuko tapahtuma vai ei"

Teltta romahti kovan tuulen takia

Hänen mukaansa paikalla on toinen, samanlainen teltta, joka päätettiin pitää pystyssä.

– Arvioimme, että toinen teltta on turvallista pitää pystyssä. Seuraamme toki tilannetta tarkkaan.

Hänen mukaansa pienempiä telttoja on jouduttu kuitenkin purkamaan. Lisäksi joitakin tapahtumia on peruttu ja siirretty, mutta ihmiset ovat pysyneet rauhallisina.

"Emme tienneet, jatkuuko festivaali"

Festivaaleilla ollut Johanna Rasila oli saapumassa ystävineen sisäänkäynnille, kun he näkivät romahtaneen teltan ja hälytysajoneuvot.

– Mietin, että mitä täällä oikein on tapahtunut.

– Ihmettelen myös, miksei tapahtumasta tiedotettu esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Festivaali on jakanut ahkerasti kävijöiden Instagram-stooreja, mutta telttaromahduksesta ja siitä, jatkuuko tapahtuma missään muodossa, ei tiedotettu yhtään mitään, Rasila ihmettelee.

Pelastuslaitoksella noin kaksikymmentä tehtävää tunnissa

Voimakas tuuli- ja saderintama on piessyt Suomea tänään. Energiateollisuuden ylläpitämän sähkökatkokartan mukaan Suomessa oli lauantai-iltana sähköttä noin 11 000 taloutta. Suurin osa tehtävistä on Itä-Suomessa, mutta myös esimerkiksi Pirkanmaalla ja Satakunnassa myräkkä on työllistänyt pelastuslaitosta.