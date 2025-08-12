Mieletön salama halkaisi Lahden taivaan Tommin videolla – meteorologi ei ole nähnyt vastaavaa

Taivas antoi heinäkuussa mahtavan valoshown Lahdessa.
Lahtelainen Tommi Takamäki kertoo heränneensä 31. heinäkuuta kovaan jyrähdykseen ja tarttuneensa välittömästi kameraan.
– Oli kyllä tunnin ajan mahtava valoshow, Takamäki kertoo.
Takamäen julkaisema video upeasta salamasta on keräsi runsaasti huomiota sosiaalisessa mediassa. Kyseinen video on kuvattu 0,45-kertaisella hidastuksella.
Ukkoset jatkuvat
Meteorologi Miina Manninen ei ole ennen nähnyt vastaavaa. Manninen kuitenkin kertoo, että lisää väriloistoa on taivaalle luvassa.
– Tänään voimakkaita ukkosia on havaittu Länsi-Suomessa, ja huomenna salamointi siirtyy Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen, Manninen ennustaa.
