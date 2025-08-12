Mieletön salama halkaisi Lahden taivaan Tommin videolla – meteorologi ei ole nähnyt vastaavaa

Julkaistu 16 minuuttia sitten
Kaisa Kaarna

Kaisa Kaarna

kaisa.kaarna@mtv.fi

Taivas antoi heinäkuussa mahtavan valoshown Lahdessa.

Lahtelainen Tommi Takamäki kertoo heränneensä 31. heinäkuuta kovaan jyrähdykseen ja tarttuneensa välittömästi kameraan.

– Oli kyllä tunnin ajan mahtava valoshow, Takamäki kertoo.

Takamäen julkaisema video upeasta salamasta on keräsi runsaasti huomiota sosiaalisessa mediassa. Kyseinen video on kuvattu 0,45-kertaisella hidastuksella. 

Ukkoset jatkuvat

Meteorologi Miina Manninen ei ole ennen nähnyt vastaavaa. Manninen kuitenkin kertoo, että lisää väriloistoa on taivaalle luvassa.

– Tänään voimakkaita ukkosia on havaittu Länsi-Suomessa, ja huomenna salamointi siirtyy Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen, Manninen ennustaa.

Katso yltä video upeasta salamasta!

