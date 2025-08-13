Helle vyöryy nyt Suomeen – sitten luvassa hyytävä käänne

Suomeen on luvassa kahden päivän pikahelle, jonka jälkeen seuraava lämpö jää arvoitukseksi.

Meteorologi Markus Mäntykannaksen mukaan helle tuulahtaa Suomessa torstain ja perjantain aikana.

Keskiviikkona lämpötila on lähes koko maassa vielä lähellä kahtakymmentä. Pohjois-Pohjanmaalla ja koillisessa voi myös ukkostaa ja sataa rajusti.

Viikon ja kenties loppukesän lämpimin päivä on torstai, jolloin asteet kipuavat etelässä ja lännessä hellelukemiin. Lämmön ystävien kannattaa nauttia, sillä perjantain aikana sää alkaa viilentyä.

– Minulla ei ole kartalla tiedossa, milloin tulee seuraava hellepäivä vai tuleeko lainkaan. Se jää arvoitukseksi, Mäntykannas sanoo.

Perjantain aikana Suomeen saapuu pilviä, sateita, ukkosia sekä tuulta, mutta ilma on vielä lämmin. Viikonloppuna asteet tippuvat rajusti, ja esimerkiksi Lapissa lämpötila putoaa kymmenellä asteella.

– Lapissa alkaa olla syksyn makua, Mäntykannas kertoo.

Välimeren lämpötilat hengenvaarallisia

Välimerellä on mitattu yli 40 asteen lukemia kauttaaltaan, jopa Ranskassa asti. Mäntykannas on huolissaan ilmankosteudesta, jonka myötä todellinen tuntuma lämpötilasta on 50 astetta.

– Tuollainen yhdistelmä voi tappaa, jos turistit lähtevät esimerkiksi kiipeilemään vuorille. Saa olla todella varovainen, Mäntykannas sanoo.

Välimeren hellejakso on jo kolmas tälle kesää, eikä loppua ole heti näkyvissä.

– Nämä myös tahtovat yleistyä ja pitkittyä joka vuosi, Mäntykannas toteaa.

