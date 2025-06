Suviseurat on tänä vuonna poikkeuksellisen mielenkiintoinen tapahtuma – syynä on seksi

Pohjoismaiden suurin hengellinen kesätapahtuma on järjestetty vuodesta 1906 lähtien. Tänä vuonna Suviseurat on poikkeuksellisen mielenkiintoinen tapahtuma, sanoo herätysliiketutkija.

Lopella kokoontuu viikonloppuna kymmeniä tuhansia ihmisiä viettämään kesänsä kohokohtaa. Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistysten Suviseurat alkaa perjantaina ja kestää maanantaihin 30. kesäkuuta saakka. Vuosittain täysin vapaaehtoisvoimin järjestettävän tapahtuman ohjelma koostuu seurapuheista, yhdessä laulamisesta ja kohtaamisista.

Suviseurat on vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen järjestämä kesätapahtuma, jonne kaikki ovat tervetulleita. Paikalle odotetaankin jopa 80 000 ihmistä niin kotimaasta kuin muualta. Myös monet lestadiolaisyhteisöstä eronneet käyvät tapahtumassa ja pitävät sitä tärkeänä.

Nuoria tulee "suviksiin" etsimään muun muassa rakkautta ja viettämään festivaalimaista tunnelmaa.

Tarra-aktivistit ja seksi puhuttavat

Suviseurojen ympärillä on tänä vuonna kohistu. Mediat ovat uutisoineet, kuinka joukko osallistujia levittää tapahtumassa tasa-arvoon ja ehkäisyyn liittyviä tarroja.

Vanhoillislestadiolaisen yhteisön johdon mielestä ehkäisy ja homous ovat kuitenkin syntiä, mutta tarra-aktivismi on vain jäävuoren huippu.

Tapahtumana Suviseurat osoittaa, mihin suuntaan vanhoillislestadiolaisuus liikkuu suhteessa evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja laajemmin yhteiskuntaan. Siispä tapahtuma on tänä vuonna poikkeuksellisen mielenkiintoinen.

– On mielenkiintoista, lähteekö yhteisön johto mukaan keskusteluun seksuaalietiikasta, sanoo herätysliiketutkija Tuomo Törmänen.

Pirkkalan seurakunnan kirkkoherrana työskentelevä Törmänen viimeistelee väitöskirjaansa lestadiolaisuuden ja politiikan suhteista.

Tulkinta luovuttamatonta

Suhtautuminen parisuhteeseen, seksuaalisuuteen ja sukupuoleen ovat Törmäsen mukaan tämän ajan suuria kysymyksiä.

Vanhoillislestadiolaisuuden kontekstissa asia on monitasoinen, sillä hengellinen opetus perustuu tiukasti Raamattuun.

– Raamatun tulkinnat ovat heillä luovuttamattomia. Tulkinnan mukaan sukupuolia on kaksi ja homoseksuaalisuuden toteuttaminen on syntiä. Jos Pyhä Henki on opettanut jotain, ei se voi olla myöhemmin toisin.

Tämän takia yhteiskunnan keskusteluun lähteminen voi olla yhteisön johdolle vaikeaa. Törmäsen mukaan kysymykset seksuaalietiikasta "voivat vahvistaa herätysliikkeen sisäistä voimaa", sillä herätysliikkeet syntyvät usein juuri protestina kirkon toiminnalle.

Evankelis-luterilaisessa kirkossa homoseksuaalisuudesta on keskusteltu viime aikoina. Piispat ovatkin ehdottaneet rinnakkaista avioliittokäsitystä, mikä mahdollistaisi samansukupuolisen parin vihkimisen.

Törmänen odottaa Suviseuroissa etenkin johtokunnan puheenjohtaja Valde Palolan ja Lopen Suviseurojen päätoimikunnan puheenjohtaja Markku Kamulan avauspuheenvuoroja.

– Yllättävää, jos kumpikaan heistä ei kommentoi sitä, miten esimerkiksi homo voi elää herätysliikkeessä. Suviseurat tapahtuu ajassa, jossa eletään, ja puheissa ohjeistetaan, miten tulisi elää, uskoa ja suhtautua.

"Lempeä keskustelukeino"

Tarra-aktivistien toiminta kuitenkin osoittaa, ettei asia ole mustavalkoinen. Yhteisössä eletään moninaisemmin, mitä julkisuudessa annetaan ymmärtää.

Tarroja Suviseuroissa jakava aktivistiryhmä kertoo Instagram-julkaisussaan, että he pyrkivät herättämään yhteisön sisällä keskustelua.

– Tarravaikuttaminen on lempeä ja pehmeä keskustelukeino, joka ei häiritse ohjelmaa tai aiheuta turvallisuusuhkaa. Teemme tätä rakkaudesta yhteisöämme kohtaan, emme vihasta tai kostonhimosta, kerrotaan tarratoimikunta-tilillä Instagramissa.

Järjestäjät ovat sanoneet, ettei tarra-aktivismi ole tervetullutta tapahtumaan. Vanhoillislestadiolainen lehti Päivämies julkaisi jutun, jossa ohjeistetaan, ettei tapahtumassa kukaan ulkopuolinen toimija saa levittää omaa sanomaa tai materiaalia.

Jutussa sanotaan viranomaisten puuttuvan tällaiseen toimintaan.

Kymmeniä tuhansia seuravieraita

Noin 80 000 seuravierasta kokoontuu perjantaista maanantaihin Lopelle. Tapahtumaan arvioidaan saapuvan muun muassa useita tuhansia asuntoautoja ja -vaunuja.

Suviseurat järjestetään vapaaehtoisvoimin ja talkootyötä tehdään 9 000 vuoroa. Se onkin esimerkki hyvin järjestetystä tapahtumasta: kävijöitä on kymmeniä tuhansia, mutta pahoja jonoja ei ehdi kertyä ravintolatelttoihin.

Vaikka tapahtuman ympärillä käydään vakavaakin keskustelua, monelle osallistujalle Suviseurat on kesän kohokohta, jossa saa viettää kesäviikonloppua läheisten kanssa.

Viime vuonna Suviseuroilla tapahtui masto-onnettomuus, jossa kuoli yksi ihminen. Suviseurat järjestettiin kesäkuun lopulla Pohjois-Pohjanmaan Pudasjärvellä.

Onnettomuudessa kuoli nainen, kun operaattoriyhtiön omistaman GSM-tukiaseman linkkimasto kaatui myrskyssä hänen päälleen.