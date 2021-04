Miten Suomessa päästään turpeesta eroon oikeudenmukaisesti? Suurtuotannolla ei tulevaisuutta, alan toimijat ahdingossa – "Hallitun alasajon sijaan romutus"

Pienlaitoksille toimintamahdollisuus

– Turveala ei ole yksin nämä yrittäjät, vaan siellä on nämä pienet käyttökohteet, kunnalliset lämpölaitokset. Laitoksille verottoman käytön raja merkitsee varmaan enemmän kuin turvealan yrityksille. Se vähän pehmentäisi laskua, joka on nyt aika raju, arvioi Salo.

Ainakin Sitran dialogin perusteella JTF-tuki on kuitenkin jo myöhässä, sillä apua tarvittaisiin välittömästi. Ohjelma on käynnistymässä tänä vuonna.

Luopumispaketti toimijoille?

Miksi tämä on niin hankala asia?

Irlannissa hallitus on tukenut turvealaa investoimalla hankkeisiin, kuten rakennusten korjausrakentamiseen ja soiden ennallistamiseen, joille on Sitran mukaan arvioitu 500 ihmisen työllistävä vaikutus.

– Siellä päätettiin kansallisesti lähinnä siitä syystä luopua turpeesta, kun uusia alueita tuotantoon ei enää ole. Siellä energiaturvetuotannon käyttö on myös erilainen, sillä siellä turvetta on käytetty lauhdetuotantoon. Suomessa on käytetty yhdistettyyn lämmön ja sähkön tuotantoon. Ratkaisu on ollut helpompi tehdä.