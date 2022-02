Turvallisuusuhka: Poliiseja ohjeistettu käyttämään luotiliiviä ja kantamaan asetta – vain ylin poliisijohto tietää, mistä uhassa on kyse

MTV Uutisten saamien tietojen mukaan turvallisuusvalmiutta on nostettu poliisilaitoksilla ympäri Suomea ja siitä on ohjeistettu henkilöstöä sisäisesti. Virkapukuisia poliiseja on myös ohjeistettu käyttämään luotiliivejä ja kantamaan asetta koko ajan mukanaan.

Panssariautot kaduilla

Varteenotettava uhka

On ilmeistä, että asiassa on jo käynnistetty esitutkinta. Rikosnimikettä ei toistaiseksi tiedetä. Se kuitenkin tiedetään, että turvallisuusuhka on varteenotettava ja ainakin jollain tasolla todellinen, mutta kohdistamaton, koska varautuminen on niin laajaa ja poikkeuksellisen suurta koko maassa.