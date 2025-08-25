Lossikuski ei huomannut autoa rampilla – mies pelastautui merestä Salossa

Lounais-Suomen poliisi tutkii lossirannassa mereen pudonneen auton tapausta.

Onnettomuus tapahtui Salossa Kokkilan ja Kemiönsaaren välillä liikennöivän lossin rannassa perjantaina.

Esitutkinta on edennyt viikonlopun aikana, ja poliisilla on alustava käsitys tapahtumien kulusta.

– Alustavasti näyttää siltä, että lossin kuljettaja ei huomannut yhden auton olleen pyrkimässä lossille, kun hän nosti lossin rampin ylös lähteäkseen liikkeelle. Tällöin henkilöauto putosi mereen, jutun tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jukka Kyynäräinen Lounais-Suomen poliisilaitokselta kertoo tiedotteessa.

Poliisin saamien tietojen mukaan onnettomuuden tapahtuma-aikaan Kokkilan ja Kemiönsaaren välisellä osuudella liikennöi varalossi. Se on normaalikäytössä olevaa lossia pienempi.

Poliisi selvittää myös sitä, onko väliaikaisen lossin koolla ollut vaikutusta onnettomuuteen.

Kokenut lossikuski

Poliisi on puhutusten, tapahtumapaikkatutkinnan ja muiden selvitysten keinoin pyrkinyt saamaan mahdollisimman kattavan kuvan onnettomuuden syistä.

Poliisi on puhuttanut alustavasti myös lossikuskia.

– Puhutuksen perusteella kyseessä on kokenut lossikuski. Onni onnettomuudessa on, että mereen pudonneen auton kuljettaja pystyi itse pelastautumaan, Kyynäräinen sanoo.

Poliisi tutkii asiaa tällä hetkellä törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena sekä vaaran aiheuttamisena. Esitutkinnan aikana rikosnimikkeet voivat mahdollisesti vielä muuttua.