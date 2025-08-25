Supossa suursiivous – Klaus keräsi roskalavalta tavarat kotiin

Suojelupoliisin väistötilojen edessä oli maanantaina kanneton roskalava täynnä tavaraa.
Klaus Nieminen keräsi Suojelupoliisin roskalavalta kaikkea käyttökelpoista tavaraa. 

70-vuotias Klaus Nieminen oli tavanomaisella päiväkävelyllään Helsingin Katajanokalla. Kauppatorin nurkalle saavuttua hän huomasi kadulle tuodut jätelavat, joissa oli kasapäin käyttökelpoista ja ehjän oloista toimistotarviketta.

– Ihmettelin, että aika priimaa tavaraa heitetään roskalavalle, Paljon oli nitojia, rei´ittimiä, tyhjiä kansioita ja ämpäreitä, Klaus listaa.

Hän ei suinkaan ollut ainoa, joka roskalavat oli huomannut. Tavaroista kiinnostuneita ihmisiä kulki Helsingin paraatipaikalla maanantaipäivänä lukuisia.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

SupoRoskis1Klaus kertoo, että lavalla oli paljon käyttökelvollisia toimistotarvikkeita. Lukijan kuva.

Klaus huomasi, että lavat olivat Suojelupoliisin väliaikaistilojen edustalla.

– Rakennuksesta tuotiin lavalle rakennuksesta myös lisää tavaraa.

Suojelupoliisin viestinnästä kerrotaan, että väistötiloissa tehdään muuttosiivousta. ”Toimistoroskaa” on kertynyt myös väistötiloihin.

– Itse kullakin on kaappeihin kertynyt kaikkea ylimääräistä toimistoroskaa.

Klausin matkaan lavalta lähti muutama uudenkarhea nitojaa, pari rei'ittäjää sekä kaksi ämpäriä.

SupoRoskis3Klaus ajatteli antavansa yhden nitojista lahjaksi tyttärelleen. Lukijan kuva.

Roskalavalla olevista irtotuotteissa ei miehen mielestä suoraan lukenut mitään erityistä. Yhdessä nitojassa on teksti ” Villen nitoja”.

Lavalla oli kuitenkin useita suljettuja ruskeita säkkejä, joiden sisältöä hän ei tarkemmin alkanut tutkimaan. Hän ei kuitenkaan ollut ainoa, joka lavan sisältöä ihmetteli.

– Yhden nitojista aion antaa tyttärelle lahjaksi ja onhan sillä myös sitten hauska historia. Tiedä, kuka sitä on käyttänyt, Klaus aprikoi.

"Kaikki poisheitettävä käydään läpi"

SupoRoskis2Lavalla oli myös suljettuja säkkejä, joiden sisältöä Klaus ei penkonut. Lukijan kuva.

Suojelupoliisin uusi toimitalo sijaitsee Helsingin Kaartinkaupungissa osoitteessa Fabianinkatu 2. Alkujaan rakennustöiden oli määrä olla valmiina loppuvuodesta 2024 ja muutto olisi ollut tämän vuoden alkupuolella.

– Suojelupoliisin osoite muuttuu todennäköisesti syyskuussa, Viestinnästä kerrotaan.

Muuttoa on kokonaisuudessaan viestinnän mukaan tehty vuoden päivät ja Supo tiedottaa, jahka uudet tilat avautuvat.

Klaus ihmettelee MTV Uutisille, miksi tällaisissa nyörinkiristystalkoissa täysin käyttökelpoista ja todennäköisesti tarpeellista tavaraa heitetään pois.

MTV Uutiset vieraili paikalla, jossa roskalavat olivat. Iltapäivällä kello 16 mennessä, ne oli viety pois ja säkkien sisältö jäi toimittajalta tonkimatta. Rakennuksen päädystä löytyi yksi kannellinen roskalava, jossa oli kasvijätettä.

Viestinnästä kerrotaan, että kaikki poisheitettävä käydään läpi tarkasti, eikä mitään arkaluontoista, salassa pidettävää tai tarpeellista päädy roskalavoille.

