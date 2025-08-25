Kuorma-auto suistui kevyen liikenteen väylälle Tampereella

Julkaistu 7 minuuttia sitten
Teillä yhdeksän Tampereella on tapahtunut iltapäivällä liikenneonnettomuus, jossa kuorma-auto suistui tieltä.

Poliisi sai ilmoituksen onnettomuudesta tänään maanantaina hieman ennen kello 14:ää iltapäivällä. 

Kuorma-auto oli suistunut ulos ysitieltä ja ajautunut tien alla kulkevalle kevyen liikenteen väylälle. Tarkempi tapahtumapaikka oli noin kilometri Alasjärven liittymästä Jyväskylän suuntaan.

Onnettomuudessa ei ollut muita osallisia. 

Onnettomuuspaikan raivaustyö ja onnettomuuteen liittyvä paikkatutkinta olivat vielä kesken kello 15 jälkeen, minkä takia liikenne ei päässyt kulkemaan normaalisti. 

Poliisi selvittää onnettomuuden syytä eikä tiedota tällä hetkellä enempää asiasta. 

Poliisi ei kerro tiedotteessaan, loukkaantuiko kuorma-auton kuljettaja.

