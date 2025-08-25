Ihminen kuollut mökkipalossa Houtskarissa

Yksi ihminen on kuollut tulipalossa Paraisten Houtskarissa Varsinais-Suomessa, Lounais-Suomen poliisi kertoo.
Tulipalo syttyi vapaa-ajan asunnossa perjantain ja lauantain välisenä yönä.
Hätäkeskus sai ilmoituksen tulipalosta varhain lauantaiaamulla.
Paikalla sijainnut loma-asunto paloi poliisin tiedotteen mukaan kivijalkaan saakka.
Lounais-Suomen poliisi selvittää palon syttymissyytä, joka on toistaiseksi epäselvä. Poliisilla ei tässä vaiheessa ole kuitenkaan syytä epäillä asiassa rikosta.
Poliisi jatkaa asian selvittämistä palonsyyn tutkinnan lisäksi kuolemansyyn selvittämisenä.
Poliisin mukaan se ei toistaiseksi voi kommentoida asiaa yksityiskohtaisemmin.