Näin toimii poliisin pommiryhmä: Äärimmäisenä keinona elokuvista tuttu tilanne – "Siinä vaiheessa ei arvota, mikä johto katkaistaan"

Tepo-ryhmän esimies Ville Kiviniemi ei kerro tarkemmin, mistä kyseisissä yksittäisissä pommiuhkauksissa on ollut kyse.

Uhkaukset lisääntyneet

Helsingin poliisin tepo-ryhmä on osa valmiusyksikkö Karhua. Tepo-koulutettu henkilöstö vastaa poliisitehtävillä toimenpiteistä, joissa on kyse räjähdysaineiden tunnistamisesta, säilyttämisestä ja hävittämisestä. Jokaisella poliisilaitoksella on tepo-ryhmä.