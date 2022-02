TS: Järjestäytynyt rikollisuus poliisiin kohdistuvan turvallisuusuhan takana – malli ja apuvoimia Ruotsista

Suomen poliisiviranomaiseen kohdistuvan uhan taustalla on Turun Sanomien eri lähteistä saamien tietojen mukaan järjestäytynyt rikollisuus.

TS:n tietojen mukaan järjestäytynyt rikollisuus on lisännyt poliisiin kohdistuvaa painetta kuukausien ajan. Lehden lähteiden mukaan mallia ja apuvoimia olisi hankittu Ruotsista.

Muutamia viikkoja sitten Ruotsista matkusti Helsinkiin edelleen Suomessa olevia henkilöitä, joilla on valmiudet ja halu toteuttaa Suomen poliisiin kohdistuva väkivallanteko.

Poliisi ei kerro enempää

Poliisiin tällä hetkellä kohdistuvan poikkeuksellisen turvallisuusuhan vuoksi poliisin varautumista on tehostettu koko maassa. Toistaiseksi poliisi ei kerro asiasta mitään enempää.

MTV Uutisten saamien tietojen mukaan turvallisuusvalmiutta on nostettu poliisilaitoksilla ympäri Suomea ja siitä on ohjeistettu henkilöstöä sisäisesti. Virkapukuisia poliiseja on myös ohjeistettu käyttämään luotiliivejä ja kantamaan asetta koko ajan mukanaan.