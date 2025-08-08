Presidentti Stubb vierailee ensi viikolla Turussa

Presidentti Alexander Stubb Naton huippukokouksessa Haagissa 25. kesäkuuta 2025
Presidentti Alexander Stubb vierailee Turussa torstaina.Lehtikuva
Presidentti Stubb vierailee koulussa, kauppatorilla ja lääkeyhtiö Bayerilla.

Presidentti Alexander Stubb vierailee Turussa ensi viikon torstaina, 14. elokuuta. Asiasta kertoi presidentin kanslia.

Stubbin vierailu alkaa torstaina Pääskyvuoren koululla. Presidentin on tarkoitus tutustua koulun toimintaan sekä tavata sen oppilaita ja henkilökuntaa.

Koululla vierailun jälkeen presidentti suuntaa Turun kauppatorille. Siellä hän on turkulaisten tavattavissa avoimessa yleisötilaisuudessa iltapäivällä vartin yli kahdesta alkaen.

Tämän jälkeen Stubb vierailee lääkeyhtiö Bayerilla.

