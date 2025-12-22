Useat Helsingistä pohjoiseen suuntaavat junat ovat useita tunteja myöhässä.
Fintrafficin mukaan Laurilassa on ratajärjestelmävika, joka aiheuttaa myöhästymisiä junaliikenteessä Kemi–Rovaniemi ja Kemi–Kolari väleillä.
Suurimmat myöhästymiset koituivat aamuliikenteelle, mutta junille on odotettavissa edelleen noin puolen tunnin myöhästymisiä kyseisillä rataosilla, tiedotteessa sanotaan.
Korjausarviota ei ole toistaiseksi saatu.
VR:n poikkeustilanteet sivulla kerrotaan, että useat Helsingistä pohjoiseen ja pohjoisesta Helsinkiin lähtevät junat ovat useita tunteja myöhässä.
Syyksi kerrotaan ratajärjestelmävika.
Ylen mukaan junaliikenteessä on häiriö myös ratajärjestelmävian vuoksi Helsinki–Tampere -reitillä Toijalan kohdalla.
Ylen tietojen mukaan kyseessä on turvalaitevika. Tämän vuoksi junat kulkevat hiljennetyllä nopeudella tai joutuvat jonottamaan, että pääsevät kohdasta läpi.