Turkulainen peruskoulun opettaja tympääntyi ainaiseen parjaamiseen – "Minäpä kerron ope-salaisuuden: moni oppilas voi etäkoulussa hyvin"

– Minäpä kerron ope-salaisuuden: moni oppilas voi etäkoulussa hyvin. Poissaoloja on vähemmän. Läksyt on paremmin tehty. Opiskeluvälineet on aina mukana. Aika voidaan käyttää opiskeluun, ei hygienian ylläpitoon. Helpompi keskittyä kun häiriötä on vähemmän. Saa nukkua pidempään.