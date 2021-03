Toisen asteen etäopiskelu on venynyt piinallisen pitkäksi ja heikentää oppimista: "Meillä on syvä huoli nuorten oppimisesta ja jaksamisesta"

Pääkaupunkiseudulla etäopiskelu on jatkunut jo vuoden lukuun ottamatta lyhyttä lähiopetusjaksoa syksyllä 2020.

Lukiolaisten oppimistehtävien määrää on jouduttu vähentämään jonkin verran ja myös tehtävien palautusajoissa joustamaan.

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoilla etäopiskelu on vaikeuttanut etenkin käytännön harjoittelua, joka on olennainen osa ammattiin oppimista. Opiskelijoiden on vaikeaa pitää yllä opiskelumotivaatiota etäopiskelun aikana ja koronatilanne lisää kokonaiskuormitusta.