Suomi lähetti hätämajoitusta Turkkiin 3000 henkilölle – myös apua Syyriaan valmistellaan

Ministeriö kertoo ensimmäisen avustuserän saapuneen Turkkiin lauantaina Naton euroatlanttisen pelastuspalvelun koordinaatiokeskuksen (EARDCC) kautta. Materiaali avustuserään on hankittu Puolustusvoimilta.

− Tämän hetken tietojen mukaan kuolonuhreja on kymmeniä tuhansia ja tuhot ovat todella laajoja. Maanjäristysalueella on nyt suuri tarve muun muassa hätämajoitukselle. Materiaaliapulähetyksillä Suomi pyrkii auttamaan ihmisten perustarpeiden toteutumista. On tärkeää, että toimitamme apua maanjäristysalueelle mahdollisimman nopeasti, sisäministeri Krista Mikkonen sanoo.