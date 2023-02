Kritiikki Erdoganin hallinnon maanjäristystoimia kohtaan kasvaa – monissa raunioissa odotetaan yhä ensimmäisiä pelastajia

Kysymyksiä on herättänyt sekin, miksi laajoja tuhoja ei pystytty estämään. Asiantuntijat olivat varoitelleet suuren järistyksen olevan tuloillaan, ja turkkilaisilta on kerätty erityistä maanjäristysveroa jo yli parikymmentä vuotta.

Maanantaina ensimmäinen maanjäristys ravisteli Turkin kaakkoisosaa ja Pohjois-Syyriaa surmaten Turkissa yli kolmetuhatta ihmistä. Järistyksen voimakkuus oli 7,8. Uhriluku on noussut jatkuvasti ja jälkijäristykset jatkuneet.

Erdoganilla ja hänen AK-puolueellaan on kova paine onnistua katastrofin jälkihoidossa: Erdoganin valtakauden jatkumisen ratkaiseviin vaaleihin on aikaa enää hieman yli kolme kuukautta.

"Odotamme toivottomina"

– Sekä AFADin johtaja että presidentti (Erdogan) antavat lausuntoja, joiden mukaan kaikkialle on toimitettu apua. Ihmiset kuitenkin yrittävät itse tehdä pelastustöitä. Kaupunki on ypöyksin. Ihmiset toivat itse tänne työkoneita, niitä ei ole lähetetty tänne. Ei ole pelastustyöntekijöitä, ei AFADia, ei ketään, sanoi vasemmistolaisen TIP-puolueen kansanedustaja Baris Atay Sözcü-lehdessä tiistaina.

Hän säästi puhelimensa akkua, koska sähköä ei ollut saatavilla. Tankkausasemilla öljykin alkoi loppua, joten tyhjentynyttä akkua ei kohta voisi ladata myöskään autosta. Perhe vietti yön taivasalla autoissa. Loppuviikolle on alueella luvattu pakkasta.

"Hallinnon olisi pitänyt valmistautua"

– On tapahtunut katastrofi, ja hallinnolla on siihen osuutensa. Heidän olisi pitänyt valmistautua tähän ensi tilassa. Se, että meidän alueemme on maanjäristysaluetta, oli tiedossa. Tämä ei ollut yllätys, Güzel sanoi.