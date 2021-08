Maastopalot riehuneet jo päiviä turistien suosimassa turkkilaiskohteessa – suomalainen Seppo seuraa kauhulla tilannetta: "Vihreästä Marmariksesta on tullut musta Marmaris"

Uutiskanava CNN:n mukaan tähän mennessä jo ainakin kahdeksan ihmistä on kuollut paloissa. Yli sata ihmistä on loukkaantunut ja useita kokonaisia kyliä on jouduttu evakuoimaan palojen alta.

– Maaseudulla tilanne on pahempi. Useita kyliä on palanut poroksi, ja kotieläimiä on kuollut paloissa. Kaikkialla on hyvin mustaa.