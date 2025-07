Alhainen syntyvyys on Turkin presidentin mielestä sotaa suurempi uhka

Syntyvyys on laskenut Turkissa tuntuvasti parin viime vuosikymmenen aikana. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan pitää alhaista syntyvyyttä suurena uhkana.

Turkissa juhlitaan tänä vuonna perhevuotta, ensi vuosi puolestaan käynnistää perheiden vuosikymmenen. Taustalla on Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin syvä huoli siitä, että turkkilaiset naiset hankkivat entistä vähemmän lapsia.

Erdogan on ryhtynyt torjumaan laskevaa syntyvyyttä – "sotaa suurempaa uhkaa" – lasten määrää edistävillä toimilla. Presidentin toiveena on, että naiset saisivat vähintään kolme lasta.

Turkki kamppailee syvenevän talouskriisin ja työttömyyden kurimuksessa. Näissä oloissa taloudellisten kannustimien tarjoaminen vastavihityille ei välttämättä riitä.

Viralliset tiedot osoittavat, että Turkin syntyvyys on laskenut vuoden 2001 noin 2,4 lapsesta naista kohden noin 1,5 lapseen vuonna 2025. Hedelmällisyysluku on nyt Turkissa alhaisempi kuin Ranskassa, Britanniassa tai Yhdysvalloissa.

Vähemmistöt syntipukkeina

Erdogan, 71-vuotias hurskas muslimi ja neljän lapsen isä, on tuominnut tilanteen katastrofiksi. Hän on syyttänyt 85 miljoonan asukkaan maan hedelmällisyyslukujen laskusta naisia ​​sekä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen "perverssejä".

– Naiset ​​sekä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt nimetään (Turkissa) ainoiksi syyllisiksi väestönkasvun hidastumiseen. Poliittisia virheitä ei tunnusteta, arvioi eläkkeellä oleva akateemikko Berrin Sönmez.

– Ihmiset saattavat epäröidä lasten hankkimista tässä kaoottisessa ja epävarmassa ympäristössä, hän taustoittaa.

Turkkia on koetellut erittäin korkea inflaatio jo neljä vuotta. Koulutuskustannukset ovat nousseet jopa yli 70 prosenttia viimeksi kuluneen vuoden aikana.

DISK-ammattiliiton tutkijoiden mukaan Turkin todellinen työttömyysaste on nyt 28,5 prosenttia, nuorten keskuudessa peräti 37,5 prosenttia. Hallinnon julkistamat työttömyysluvut ovat paljon pienempiä.

Paljon keisarileikkauksia

Turkin hallitus näyttää päättäneen korjata muita ongelmia. Yksi niistä on se, että Turkissa tehdään kaikkiin synnytyksiin verrattuna hyvin paljon keisarileikkauksia. Sektio rajoittaa usein naisen raskauksien määrän kahteen, korkeintaan kolmeen.

Huhtikuussa Turkki kielsi sektiosynnytykset yksityisissä terveydenhuollon laitoksissa "ilman lääketieteellistä perustetta".

Gynekologi Hakan Coker sanoo, että keisarileikkaukset myös säästävät lääkintähenkilökunnan aikaa. Sektioleikkaus kestää noin 30 minuuttia, kun perinteinen synnytys voi viedä 12 tuntia.

– Sektio myös vähentää komplikaatioista johtuvien oikeustoimien riskiä. Sektioita pidetään turvallisuuden takeena sekä lääkäreille että naisille.

Turkin terveysministeriö kannustaa "normaaliin" synnytykseen koulutuksessa, jota annetaan tuleville vanhemmille. Sana "normaali" on kuitenkin herättänyt närää.

– Abortin saatavuus on vaikeaa, ja nyt he haluavat rajoittaa keisarileikkauksia. Kaikki liittyy naisten sortoon. Jos en halua ollenkaan lapsia, se on oikeuteni, painottaa 23-vuotias kemian opiskelija Secil Murtazaoglu.

Hänen mielestään Erdogan yritti "muuttaa naiset synnytyskoneiksi" tarjoamalla 150 000 liiran (3 350 euron) korottomia lainoja vastavihityille ja 5 000 liiran kuukausittaista toimeentulotukea kolmannesta lapsesta eteenpäin.

Berrin Sönmez puolestaan korostaa, että naisilla on valtavia paineita lasten saamiseen sekä perheiden sisällä että yhteiskunnassa.

Syntyvyyden vähentyminen on ongelma monessa maassa, myös Suomessa.