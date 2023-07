Turkin ulkoministeri vihjaili ärtyneenä Ruotsin Nato-jäsenyydestä – "Moni asia on alkanut kirjojen polttamisella"

– Koska Ruotsin terrorismilakien muutokset on tehty hyvin äskettäin, vaikuttaa siltä, että kestää jonkin aikaa, että tietyt toimet tulevat käyttöön. Joitain asioita on tehty, mutta odotamme myös jatkotoimia, Fidan vaatii.

Fidan ei täsmentänyt, mitä jatkotoimia Turkki odottaa, mutta korosti, että viimeinen sana asiassa on Turkin parlamentilla, joka aloittaa uuden istuntokauden vasta lokakuussa.

Fidanin ärtyneisyyden takana on Ruotsissa tehty Koraanin sivujen polttaminen.

– Kun katsoo Euroopan historiaa, moni asia on alkanut kirjojen polttamisella, kuten keskitysleirit. Jotkut poliittiset johtajat ovat alkaneet jo tiedostaa tämän, Fidan sanoo.

Uusia hakemuksia poliisille

Ruotsi on puolustautunut vetoamalla maan ilmaisunvapauteen ja sanoo, ettei Koraanin poltto ole rikos vaikka se onkin paheksuttava toimi. Nyt Ruotsissa poliisi on saanut kolme uutta hakemusta julkisista kokoontumisista, joissa on tarkoitus polttaa Koraani.