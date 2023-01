Haavisto Turkki-tapaamisten perumisista: Nato-prosessissa pidettävä katse pallossa

Haaviston mukaan Ruotsin pyrkimyksenä on sopia uusia vierailuajankohtia. Suomella ei Vanhasen peruuntuneen matkan ohella ole ollut muita lähiaikojen vierailuja ohjelmassa, mutta virkamiestason kolmikantakokoukselle etsitään edelleen ajankohtaa alkuvuodelle.

Provokaatiot herättävät vastareaktioita

Kristersson pahoitteli, turkkilaiset älähtivät

Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson on esittänyt pahoittelunsa Tukholman tapahtumista.

– Sananvapaus on keskeinen osa demokratiaa. Mutta mikä on laillista, ei ole välttämättä sopivaa. Monille pyhien kirjojen polttaminen on syvästi epäkunnioittava teko, Kristersson kirjoitti Twitterissä.