Koraani paloi Ruotsissa poliisin vartioimana – miten suuttunut Turkki vastaa?

Paludanin tempaus ei kiinnostanut kovinkaan suuresti, sillä paikalle oli tullut vain satakunta ihmistä. Ruotsissa on tänään ollut muitakin Turkkiin ja Ruotsin Nato-jäsenyyteen liittyviä mielenilmauksia. Osa niistä puolustaa Erdogania, osa taas vastustaa Nato-jäsenyyttä ja Turkin toimintaa kurdeja kohtaan. Ruotsin poliisin mukaan ne kaikki sujuivat rauhallisesti.

Turkissa raivostuttiin kirjan poltosta

Turkki on aiemmin kuvaillut Paludanin toimia viharikokseksi ja vaatinut Ruotsia tuomitsemaan ne. Ruotsia oli vaadittu myös estämään nyt järjestetty mielenilmaus.

Turkin presidentinkanslian edustajan Ibrahim Kalinin mukaan mielenosoituksen salliminen tilanteessa, jossa Turkki oli toistuvasti vaatinut sen kieltämistä, on omiaan ruokkimaan viharikoksia ja islamin vastustamista.

– Se on rasistinen toimi, kyse ei ole ilmaisunvapaudesta, hän kommentoi protestia.

Ruotsin ulkoministeri Tobias Billström sanoi tänään Twitterissä, että pitää islaminvastaisia provokaatioita vastenmielisinä. – Ruotsissa on pitkälle menevä sananvapaus, mutta se ei tarkoita, että Ruotsin hallitus tai minä itse tukisimme esitettyjä mielipiteitä, han kirjoitti Twitterissä.

Ruotsin puolustusministerin matka peruttiin

Turkki on jo perunut Ruotsin puolustusministerin Pål Jonsonin Turkin-vierailun, joka oli määrä järjestää ensi viikolla. Syynä oli juurikin mainittu mielenilmaus.

Akarin omien sanojen mukaan Jonsonin vierailu on nykytilanteessa menettänyt merkityksensä, ja se on täten peruttu.

Suurlähettiläs puhutteluun

Uutistoimisto AFP:n diplomaattilähteiden mukaan Turkki on myös kutsunut Ruotsin suurlähettilään puhutteluun mielenilmauksen johdosta.

Edustaja on kutsuttu Turkissa puhutteluun jo toista kertaa lyhyen ajan sisään.

Turkki perui vastikään myös Vanhasen vierailun

Turkki on jarruttanut sekä Ruotsin että Suomen Nato-jäsenyyttä, ja maan hallinto on esittänyt jäsenyyksien ratifioinnille hakuprosessin mittaan erinäisiä ehtoja. Turkki on muun muassa vaatinut toistuvasti Suomea ja Ruotsia luovuttamaan terroristeina pitämiään ihmisiä.