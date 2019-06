Venetsialaissatamassa kuvattu hurja tilanne ryöpsäytti risteilijäriidan jälleen kuumaksi – "Vahvistus sille, mitä olemme sanoneet jo jonkin aikaa"

13-kantisen Operan matkan jylisevä loppu tallentui videolle, joka on nähtävissä tämän artikkelin yläosassa.

Moottorihäiriö ja ongelmia hinauksessa



Risteilijäriita repii jälleen



Onnettomuus on herättänyt uudelleen eloon tulenaran keskustelun, jota Venetsiassa on käyty risteilyaluksista. Poikkeuksellisen lähellä rannikkoa purjehtivien suurten alusten uskotaan tekevän mittavia tuhoja kaupungille ja sen herkälle ekosysteemille.

– Se, mitä Venetsian satamassa tapahtui tänään, on vahvistus sille, mitä olemme sanoneet jo jonkin aikaa, Italian ympäristöministeri Sergio Costa kirjoitti Twitterissä.

Toivotaan nopeaa ratkaisua



MSC Cruises -laivayhtiö on perustettu vuonna 1960. Yritys on rekisteröity Sveitsiin ja sen päämaja on Genevassa.