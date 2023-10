Venetsian bussiturma saattoi johtua laiminlyönnistä – Italiassa kutsuttu skandaaliksi

Italialaislehti kutsui skandaaliksi

Sillan reunassa oleva toinen metalliaita ei riittänyt bussin pidättelemiseen, ja ajoneuvo putosi kymmenen metriä ja jäi ylösalaisin junanraiteiden viereen, murskaten sisällä olleet matkustajat.



Onnettomuuden tutkinta on yhä käynnissä. On myös epäilty, että kolarissa kuollut kuljettaja olisi ollut sairas.



Italialaislehti La Stampa kuitenkin kuvaili sillan korjaustöissä viivyttelyä skandaaliksi.



Liikenneneuvos Renato Boraso kertoi sillan korjaustyön lukkoon lyömisen kestäneen luvattoman kauan, koska projekti oli kallis ja prosessi töiden aloittamiseksi monimutkainen.



– Kysykäämme itseltämme, miksi tällainen prosessi korjaustöitä varten on Italiassa näin pitkä, hän lisäsi.



Venetsian pormestari on vahvistanut, että turmassa kuoli kuljettajan lisäksi yhdeksän ukrainalaista, neljä romanialaista, kolme saksalaista, kaksi portugalilaista, yksi eteläafrikkalainen sekä yksi kroatialainen henkilö.