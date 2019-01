Siirtolaislaivan rantautumisen estänyt Italian sisäministeri joutumassa oikeuteen – tapausta tutkitaan vallan väärinkäyttämisenä ja kidnappauksena

Koska Salvini on hallituksen ministeri, mahdollisista oikeustoimista päättäminen on kansanedustajien ja senaattorien käsissä.

Salvini sanoo olevansa vakuuttunut siitä, että hänellä on oman puolueensa senaattorien tuki takanaan. Hallituskumppani Viiden tähden liikkeen tuki on epävarmemmalla pohjalla. Populistiliikkeen keskeisiä periaatteita on, että tutkinnan alla olevien poliitikkojen on erottava.