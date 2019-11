Venetsiaan julistettiin hätätila tulvien vuoksi – Turistit: "Vähän kuin seikkailu"

"Ihmiset ottavat kuvia, kun kaupunki kärsii"



– Reissu varattiin jo aikoja sitten, joten ei sitä voinut muuttaa. Tämä on silti ihan kiva kokemus. Vähän kuin seikkailu, Wong intoili.

– Turisteille tämä on mahtavaa, ainakin on jotain nähtävää. Mutta samalla se on outoa. Ihmiset ottavat kuvia, kun kaupunki kärsii, hän sanoi.