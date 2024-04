Kyllästynyt Venetsia alkoi kerätä turisteilta maksun – tästä on kyse

Venetsia on kaunis. Ja sydänkesällä hikisen ruuhkainen. Tuo Adrianmeren helmi, tai La Serenissima, houkuttelee vuosittain suurimmillaan noin 20 miljoonaa turistia, yli kolme kertaa Suomen väestön verran.

Asukkaiden määrä vanhassakaupungissa on vähentynyt, heitä on nyt 50 000. Se on joidenkin tietojen mukaan vähemmän kuin turistien käyttöön varattuja huoneita. Laguunien Venetsia ei ole disneyland eikä lasvegasmainen kulissi.