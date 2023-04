Tupperware menossa nurin? Aluejohtaja kertoo, mikä on tilanne Suomessa

Tupperware kertoi tiedotteessaan yhtiön tulleen siihen tulokseen, että "on merkittäviä epäilyksiä sen kyvystä jatkaa toimintaansa". Tupperwaren pörssikurssi on ollut rajussa laskussa ja New Yorkin pörssi vaatii yritykseltä viipymättä viivästynyttä pörssilainsäädännön edellyttämää vuosiraporttia. Vaarana on, että Tupperware lentää ulos pörssistä.