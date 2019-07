Curly Girl -metodi räjäytti Ilpon, 56, yrityksen liikevaihdon: ”Yhtäkkiä kaupat alkoivat huutaa, että valmistakaa tätä lisää"

– Huhtikuun puolenvälin korvilla se villitys alkoi. Olen ollut alalla 26 vuotta, ja mitään tämänkaltaista en ole koskaan kokenut. Toukokuussa teimme likimain nelinkertaisen liikevaihdon verrattuna normaaliin kuukauteen. Se on paljon meidän mittapuumme mukaan, Laurila kertoo.

Kesätyöntekijät palkattiin apuun

Yrityksen kesätyöntekijämäärä jouduttiin tuplaamaan. Normaalisti Lifehairilla on neljä tai viisi kesätyöntekijää ja koko tuotannossa on 13 työntekijää konttorissa, tuotekehityksessä ja varastossa. Tuotteet valmistetaan kokonaan Suomessa.

– Suuri kiitos pitää antaa henkilökunnalle, että he tsemppasivat niin, että saatiin hommat hoidettua, Laurila kiittelee.

– Pullovalmistajakin oli vähän helisemässä siinä, että ehtiikö hän tehdä niitä. Ruotsista oli loppunut se väri, mikä meidän pulloissamme on, ja Saksasta jouduttiin sitä sitten tilamaan, niin pullon väri hiukan vaihtui, hän jatkaa.

Markkinointi hoituu nyt itsestään



Sosiaalinen media on jälleen kerran osoittanut voimansa. Yrittäjällä voi käydä yksinkertaisesti hyvä tuuri, jos suosittu bloggari kehittää metodin, johon yrityksen myymät tuotteet sattuvat sopimaan.

– Markkinointia ei kyllä nyt tarvitse tehdä. Some on niin vahva silloin, kun se toimii. Se kyllä hoitaa markkinoinnin. Olen itsekin sen videon nähnyt ja siellä vilahtelee näitä meidän tuotteita, mutta he eivät kuitenkaan mainosta sitä mitenkään. Siellä sanottiin vaan, että nämä tuotteet sopivat tähän metodiin, kun sampoossa ei heidän mukaansa saa olla sulfaattia, silikonia eikä alkoholia.