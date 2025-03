Orpo: Sisäministeri Rantanen nauttii luottamustani

"Tämän tyyppisiä asioita löytyy politiikasta ja yhteiskunnasta."

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo, että sisäministeri Mari Rantanen (ps.) nauttii hänen luottamustaan.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu totesi torstaina, että sisäministeriön poliittinen johto on pyrkinyt suosimaan kristittyjä pakolaisia muslimimaista tulevien kustannuksella ja siten syrjinyt.

Kantansa perusteluissa valtuutettu viittaa perussuomalaisen puolueen tavoitteisiin ja "avoimeen islamofobiaan". Valtuutetun mielestä ministerin ja erityisavustajan toiminta vaikuttaa johdonmukaiselta suhteessa niihin.

– Minä lähden siitä, että viime kädessä hallituksen oikeusvalvonnan tekee oikeuskansleri. Kuten yhdenvertaisuusvaltuutettu lausunnossaan totesi, että pitää antaa kanslerin tutkittavaksi, niin näin tehdään. Sen jälkeen vasta katsotaan, mikä on se virallinen näkemys. Näin ollen Rantanen nauttii luottamustani, Orpo sanoi Brysselissä tiedotustilaisuudessa perjantain vastaisena yönä.

Tapauksessa on kyse tämän vuoden pakolaiskiintiön sisällöstä, jota valmisteltiin ja josta päätettiin viime vuonna. Sisäministereinä toimivat tuolloin Rantanen ja häntä sijaistanut Lulu Ranne (ps.).

Vihreiden ja vasemmistoliiton eduskuntaryhmät vaativat pääministeri Orpoa reagoimaan yhdenvertaisuusvaltuutetun kannanottoon.

Perussuomalaiset ovat kutsuneet valtuutetun lausuntoa "hyökkäykseksi". Orpolta kysyttiin, pitääkö hän asiaa hyökkäyksenä.

– Tämä on julkishallinnollinen prosessi, jossa hallituksen kiintiöpakolaispäätökseen on esitetty epäilys ja sitä on yhdenvertaisuusvaltuutettu tutkinut. Siitä se menee kanslerille. Tämän tyyppisiä asioita löytyy politiikasta ja yhteiskunnasta eri lohkoilta tänä päivänä, niin en halua tätä enempää kommentoida.

Hallitus on julistanut nollatoleranssin rasismille ja sitoutunut työskentelemään syrjimättömyyden eteen.

