Tuoreen Miss Suomen yöunet jäivät vähäisiksi: "Ollut aika käsittämätön tunnelma koko päivä"

– Aika vähän tuli nukuttua viime yönä, kun ei ihan malttanut mennä nukkumaan. Onhan tämä aika uskomaton fiilis, kun on tehnyt niin paljon töitä ja se palkitaan tämän kruunun kanssa. On ollut aika käsittämätön tunnelma koko päivän, tuore Miss Suomi Wirtavuori kommentoi MTV Uutisille.

– Minulla on aivan ihana fiilis. Tottakai on vähän sanaton, eikä oikein ymmärrä vielä, että tämä on oikeasti totta. Mutta olen niin onnellinen meidän kolmikosta. Meillä on ihan mieletön yhteishenki, hän sanoi.