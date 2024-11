Miss Universum -kilpailu oli Matilda Wirtavuorelle sekä henkisesti että fyysisesti raskas – väsyneimmillään hän turvautui suomalaisiin

Kilpailijoita oli finaalissa yhteensä 125. Wirtavuori sijoittui 30 parhaan joukkoon, mutta on kuitenkin hiukan pettynyt lopputulokseen.

– Ellei jopa haastavin. Pitkää päivää lyhyillä yöunilla on jo ihan fyysisesti kova puristus. Kun lähdin ennakkosuosikin asemassa, niin kansainvälinen syyni oli todella kovaa. Myös kansainvälinen kritiikki on todella paljon kovempaa kuin täällä Suomessa. Paineet ja koko ajan tarkkailtavana oleminen on ollut haastavinta, Wirtavuori kertoi.