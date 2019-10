Tuore tutkimus osoittaa, että maapallon kaltaiset planeetat eivät ole harvinaisia – samalla se lisää Maan ulkopuolisen elämän mahdollisuuksia

Tutkijoiden mukaan havainnot tarjoavat viimeisimmän todisteen sille, että aurinkokunnan ulkopuolella on planeettoja, jotka tarjoavat Maapallon tavalla mahdollisuuden elämälle.

– Mitä enemmän maapallon kaltaisia planeettoja on, sitä suuremmat todennäköisyydet ovat elämälle, kun ymmärrämme sen, hän lisää.

Lähin kuudesta valkoisesta kääpiöstä on noin 200 valovuoden päässä Maasta, kauimmainen on noin 665 valovuoden päässä.

Valkoinen kääpiö on tähti, joka on tullut lähelle kehityksensä päätepistettä. Kun se on käyttänyt viimeisetkin energiavarastonsa, jäljelle jää enää tähden ydin, jota kutsutaan valkoiseksi kääpiöksi.